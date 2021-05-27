Fahrettin Koca: Aşılamada yeni aşamaya geçiliyor

Sağlık Bakanı Koca, bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanacağını açıkladı.

Aşı programına bugün itibarıyla yeni bir grup daha eklendi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

ENGELLİLERİN AŞILANMASI BAŞLADI

Twitter hesabından öncelikli bir grubun daha aşılanmasına başlanıldığını açıklayan Bakan Koca, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.