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    Fahrettin Koca: Aşınızı tatil dönüşüne bırakmayın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda memleketine ya da tatile gidenlere uyarıda bulunarak "Aşınızı tatil dönüşüne bırakmayın" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.07.2021 - 16:52
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    Fahrettin Koca: Aşınızı tatil dönüşüne bırakmayın

    Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması olması nedeniyle, vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama süreciyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tatile giden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    "DÖNÜŞE BIRAKMAYIN, BULUNDUĞUNUZ YERDE AŞINIZI ŞİMDİ YAPTIRIN"

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde." dedi.

    Fahrettin Koca: Aşınızı tatil dönüşüne bırakmayın #1

    Fahrettin Koca: Aşınızı tatil dönüşüne bırakmayın #2

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