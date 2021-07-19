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    Fahrettin Koca: Biraz daha özen, bayram sevincimizi sürdürür

    Sağlık Bakanı Koca, salgına karşı daha tedbirli olunması çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 12:36
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    Fahrettin Koca: Biraz daha özen, bayram sevincimizi sürdürür

    Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi aşılama programıyla yürütüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısının arttığını anımsattı.

    "BAYRAMDAN SONRASINI HASTA GEÇİRMEYELİM" ÇAĞRISI

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680." dedi.

    Vatandaşları daha tedbirli olmaya çağıran Koca, mesajını "Biraz daha özen, bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler." ifadeleriyle sonlandırdı.

    Fahrettin Koca: Biraz daha özen, bayram sevincimizi sürdürür #1

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