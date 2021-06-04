Euro
10.5188
-0.48%
Dolar
8.6808
-0.25%
Altın
522.47
-0.18%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
313.022
-6.76%
EXEN Coin
33.40
0.11%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C
    Fahrettin Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı

    Fahrettin Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı

    Sağlık Bakanı Koca, aşılama çalışmalarına değinerek bugün itibariyle 30 milyon doz aşı uygulandığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.06.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızla devam eden aşılama süreci ile ilgili açıklamada bulundu.

    Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, aşı uygulamasındaki güncel tabloyu açıkladı.

    ÜLKE NÜFUSUNUN ÜÇTE BİRİ AŞILANDI

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Mayıs itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını belirten Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

    Tabloya göre; 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 145 bin 219'a ulaşırken, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 12 milyon 867 bin 31 oldu.

    Fahrettin Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir