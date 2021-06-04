Fahrettin Koca: Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama çalışmalarına değinerek bugün itibariyle 30 milyon doz aşı uygulandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızla devam eden aşılama süreci ile ilgili açıklamada bulundu.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, aşı uygulamasındaki güncel tabloyu açıkladı.

ÜLKE NÜFUSUNUN ÜÇTE BİRİ AŞILANDI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Mayıs itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını belirten Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

Tabloya göre; 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 145 bin 219'a ulaşırken, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 12 milyon 867 bin 31 oldu.