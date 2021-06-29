Sağlık Bakanı Koca, ülkemizde görülen Delta varyantı ile ilgili güncel verileri açıkladı. Vaka sayısı 224'e çıkarken, 134'ünün İstanbul'da görüldüğü duyuruldu.

Hindistan'da vaka sayılarının rekor seviyelere ulaştığı dönemde ortaya çıkan 'Delta varyantı', çoğu ülkeye yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, giderek artan varyantın Türkiye'de de görüldüğünü söyledi.

Bakan Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kameraların karşısına geçerek yeni bir açıklamada bulundu.

DELTA VARYANTI 224 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Delta varyantının 26 ile yayıldığını belirten Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca: Delta varyantında vaka sayısı 224'e çıktı VİDEO

134'Ü İSTANBUL'DA

Koca, 134 vakanın ise İstanbul'da olduğunu bildirdi.