Fahrettin Koca: DSÖ raporuna göre, Türkiye uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek

Fahrettin Koca: DSÖ raporuna göre, Türkiye uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından DSÖ'nün Türkiye için hazırladığı Covid-19 raporuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan 'Türkiye Covid-19' raporu ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, "DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BİRÇOK ÜLKEYE ÖRNEK"

Koca, açıklamasının devamında ise "Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek. DSÖ Türkiye Covid-19 raporundan iki tespit: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi." dedi.