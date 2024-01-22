Fahrettin Koca duyurdu: Mersin Şehir Hastanesi 15 milyon hastaya bakım hizmeti verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk şehir hastanesi olan 'Mersin Şehir Hastanesi'nde 622'si uzman 700 hekimin hizmet verdiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye, sağlık alanında öncü olmayı sürdürüyor.

Şehir hastaneleri yurdun dört bir yanında büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Şehir hastanelerin ilki olan Mersin Şehir Hastanesi sağlık alanında örnek oluyor.

Mersin Şehir Hastanesi'nden dev hizmet

3 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete sunulan hastanede, açıldığı tarihten bu yana 10 milyonu ayakta olmak üzere 15 milyon hasta bakımı sağlandı.

622 uzman hekim hizmet sunuyor

280 fiziksel kapasiteye sahip, 7 eğitim kliniği bulunan hastanede an itibariye 700 hekim görev görev yapıyor. Hekimleri 622'si uzman hekim olarak hizmet sunuyor ve hastanede 10 bine yakın personel bulunuyor.

İlk şehir hastanesi personellerini kutladı

Şehir hastanelerinin başarılarını sıklıkla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehir hastanelerimizin ilk örneklerinden olan Mersin Şehir Hastanesi 2017’de Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılmıştı. 6 yılda 15 milyondan fazla hastaya hizmet vermiş durumda. 280 polikliniği olan hastanede halen, 622’si uzman olmak üzere 700’e yakın hekim görev yapıyor. İlk günden bu yana verilen hizmete ve gösterilen performansa katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyoruz."