Fahrettin Koca duyurdu: Turkovac'ın ilk dozu yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmalarına çevrimiçi bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adının Turkovac olduğunu duyurmuştu.

TURKOVAC'IN İLK DOZU UYGULANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bir gönüllüye yerli aşı Turkovac'ın ilk dozunun uygulandığı duyuran Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN 846 BİN 451 BAŞVURU OLDU"

"Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."