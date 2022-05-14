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    Fahrettin Koca Eczacılık Günü'nü kutladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı yaplaşımda, "İlk eczacı sınıfının açıldığı tarihi esas alan Eczacılık Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
    • 14.05.2022 - 22:54
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 23:00
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    Fahrettin Koca Eczacılık Günü'nü kutladı

    Eczacılık Günü, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak kutlanıyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "Eczacılarımızı çok daha iyi günlerin beklediğine inanıyorum"

    Koca yaptığı paylaşımda, "Eczacılarımız, hastalıklara karşı verilen mücadelede, tedavi sürecinin önemli aktörlerinden biridir. 1839 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de ilk eczacı sınıfının açıldığı tarihi esas alan Eczacılık Günü kutlu olsun. Eczacılarımızı çok daha iyi günlerin beklediğine inanıyorum." dedi.

    Fahrettin Koca Eczacılık Günü nü kutladı #1


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