Fahrettin Koca günlük yapılan doz miktarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Türkiye aşılama sürecini hızlandırdı. Bugün itibarıyla Türkiye'de aşılamada 38 milyonu aşkın vatandaş aşı oldu.

Son olarak aşılama yaşının 35 ve üstüne çekilmesi ve bir çok meslek gruplarının da aşılamaya dahil edilmesiyle Haziran ayı adeta aşılama ayı oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde uygulanan toplam doz miktarını duyurdu.

"1 MİLYON 416 BİN 795 DOZ AŞI YAPILDI, ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN"

Dün ülke genelinde yapılan 1 milyon 118 bin 160 doz aşılamayla günlük rekor kırıldı.

Bugün ise yeni bir rekorla bu sayı 1 milyon 416 bin 795'e ulaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.