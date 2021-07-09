Fahrettin Koca: İlk doz aşılamada yüzde 60'a ulaşıldı

Bakan Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı mücadelesi sürüyor.

Son 2 aydır hız kazanan aşılama çalışmalarında, hemen hemen her gün yeni rekorlara imza atılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden uygulanan aşı oranına ilişkin bilgi verdi.

"İLK DOZ UYGULAMADA YÜZDE 60'A ULAŞTIK"

37 milyon 250 bin kişinin en az bir doz aşısını olduğunu belirten Bakan Koca, "Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

BAYRAMA KADAR HEDEF YÜZDE 70

Bakanlık tarafından koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor.