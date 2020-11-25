Fahrettin Koca: İlk yerli aşımız tetanos-difteri kullanıma hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ulusal standartlarda üretilen Tetanos-Difteri aşısının tamamlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Çalışmaların ilk sonuçlarını verdiğini belirten Bakan Koca, uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşının kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

"TETENOS-DİFTERİ AŞISI TAMAMLANDI"

Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı."





"YERLİ AŞI ÜRETİMİ SÜRECİ YENİ MÜJDELERLE DEVAM EDECEK"

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç'ın ilk dolumu 2017’de yaptığını belirten Koca, şöyle devam etti:

"İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı. Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."