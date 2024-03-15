Fahrettin Koca: İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı İlave 9 bin kadro sonrası Esenyurt ve Arnavutköy'ü de 4924 Sayılı Kanun kapsamına aldıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da böylece 3 ilçede 4924 Sayılı Kanun'la devam eden durum 5 ilçeye çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra seçim stantlarını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esnaf ziyaretlerinin ardından Vefahane Yaşam Merkezi'nde çeşitli alanlarda düzenlenen kurslara katılan yaşlılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Koca, daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapımı devam eden ek binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Koca, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi büyüklüğünde yapılan ek binanın gelecek ay açılacağını söyledi.

Koca, "Bu hastanemiz toplam 193 deprem izolatörü olan 403 yataklı bir hastane. Kapalı alanı 62 bin metrekare, 61 yoğun bakımı olan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak planladığımız hastaneyi gelecek ay hizmete açmış olacağız. İnşaatı bitmiş olan, teknik boyutuyla yerleşimlerin yapıldığı, birtakım testlerin devrede olduğu bir dönemdeyiz. Hizmete girdiğinde kapasitenin iki katına çıktığı bir Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahip olacağız" diye konuştu.

"İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı"

4924 Sayılı Kanun'la ilgili bir kanun maddesi geçtiğini, ilave 9 bin sözleşmeli kadro daha tahsis edildiğini ifade eden Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: