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    Fahrettin Koca: İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı

    Fahrettin Koca: İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 00:05
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 00:07
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "73.965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı"

    "73.965 SAĞLIK ÇALIŞANI bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti."

    "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı"

    "Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın."

    Fahrettin Koca: İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı #1

    Koca bu paylaşımının ardından ise şu tweeti attı:

    " 'Biz unutulduk' sitemi aldım, bir daha unutmam"

    "NÖBETÇİ ECZACI VE ECZACI YARDIMCISI arkadaşlarım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz günler için minnettarız. Bayramınızı kutlarım. Dün gece, nöbette olan arkadaşlardan eczane kokulu “Biz unutulduk” sitemi aldım. Bir daha unutmam:)"

    Fahrettin Koca: İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı #2


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