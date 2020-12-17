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    Fahrettin Koca: Kamu ve özel sektör başarılı bir sınav verdi

    Fahrettin Koca: Kamu ve özel sektör başarılı bir sınav verdi
    • DHA
    • 17.12.2020 - 16:13
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 16:23
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    Fahrettin Koca: Kamu ve özel sektör başarılı bir sınav verdi

    Bakan Koca: "Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim."

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