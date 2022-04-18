Önümüzdeki süreçte kısıtlamaların kaldırılacağına işaret eden Bakan Koca, kişisel tedbirlerin ön planda olacağını belirtti.

Bursa'ya resmi ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentin valilik binasında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün artık gündemden çıkmaya çok yaklaştığına değinen Bakan Koca, 20'den fazla ilde yoğun bakım hasta sayısının sıfır olduğunu hatırlattı.

Bakan Koca, hatırlatma dozlarının da önemine vurgu yaptı.

Çarşamba günü merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısının kritik olduğunu ifade eden Bakan Koca, kısıtlamalara yönelik de olumlu işaretler verdi.

"Kişisel tedbirler devreye girecek"

Kısıtlamalarla ilgili, "Önümüzdeki dönem kısıtlama değil kişisel tedbirler devreye girecek. Omicron öncesi hastane yükü 4 de bire inmiş durumda." diyen Bakan Koca, kapsamlı değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti.

Fahrettin Koca: Kısıtlamalar değil, kişisel tedbirler devreye girecek ViDEO

"Toplantılarımızın en önemli gündem maddesi sağlık yatırımları"

Bakan Koca, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Sağlık hizmetlerimizin kapsamlı değerlendirmesini yapmak, Sağlık yatırımları incelemek ve sağlık çalışanlarımıza bir araya gelmek için yeşil Bursamızdayız.

Sağlık alanındaki ihtiyaçları ve desteklerin belirleneceği toplantılarımızın önemli gündem maddesi sağlık yatırımları.

Bursa ülkemizin en hızlı büyüyen illerimizden. Pandemi döneminde şehir hastanemiz önemli bir yükümüzü aldı. Şu an yapımı süren 18 inşaatımız devam etmekte. Hemşehrilerimizin nitelikli sağlık hizmetlerimize erişebilmesi sağlık personellerimizin sayesinde. Nitelikli insan kaynağımız 20 yılda dört kattan fazla ulaşmış durumdayız.





Koronavirüs servisleri kapanıyor

Koronavirüs salgını hala gündemde olsa da zihnimizden çıkarma zamanı geldi. Aşı ile korunarak günlük hayatı sürdürmek istiyoruz. Yoğun bakımlardan hastalar azalmakta ve koronavirüs servisleri kapanmaktadır.

Çarşamba günü yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı en önemli toplantılarımızdan biri. Bugünkü program oldukça yoğun. Bugünün ve geleceğin hekimleri öle bir araya geleceğiz.





Salgın en düşük düzeyde

Ardından il yönetimleri ile birlikte değerlendirme toplantısı olacak. Hastane ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Salgın her geçen gün gündemimizde çıkmaya başladı dün itibariyle 3 bin 200'e düştü. Ve en düşük olan düzeye geldi. Vefat sayısı azaldı. Ek bir hastalığı olmayan vefat eden hastamız yok.

Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz durumu düzenlemek üzere meclisten kanun geçti. Yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM tarafından bugün açıklanacak. 11 bin 500 e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açıklanacak.

Bursa’da 50’ye yakın vakamız var. Vefatlar giderek azaldı. Covid Bursamızdan da giderek sıfıra doğru iniyor, sıfıra önümüzdeki haftalarda ulaşacağımızı söyleyebilirim."