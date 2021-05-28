Fahrettin Koca: Kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla koronavirüs aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı.

Türkiye’de hayatın normale dönebilmesi için koronavirüsle tüm mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için aşılama çalışmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı paylaştı.

AŞIYA TEŞVİK İÇİN 8 ADET KAMU SPOTU

Sağlık Bakanlığınca koronavirüse karşı aşılama programını teşvik etmek için 8 adet kamu spotu hazırlandı.

“KOLLARI SIVIYORUZ”

Pandemi öncesi normal hayata dönülebilmek için aşı olmanın önemini vurgulayan video "Eski normallerimize yeniden dönmek, işleri tekrar yoluna koymak, koronavirüsün yıkıcı etkilerinden korunmak için kollarımızı sıvıyoruz." ifadeleriyle başlıyor.

Koronavirüs aşılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı videoda iki doz aşılamanın öneminden bahsedildi. Aşılamadan sonra bağışıklığın gelişmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğü, aşılanan kişilerin, korunsalar bile virüsü almaları durumunda başkalarına bulaştırabileceği uyarıları yapılıyor.

“KORONAVİRÜS AŞILARI GÜVENLİ”

Kamu spotlarında, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanarak, "Sağlık Bakanlığınca uygulanan koronavirüs aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

Kamu spotları, "Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." ifadeleriyle sonlanıyor.