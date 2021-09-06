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    Fahrettin Koca: Konya 'mavi', Muş 'sarı' oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Konya'nın 'mavi', Muş'un ise 'sarı' olduüunu bildirdi.
    • AA
    • 06.09.2021 - 23:58
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 23:59
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    Fahrettin Koca: Konya 'mavi', Muş 'sarı' oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aşılama haritasında Konya'nın 'mavi', Muş'un ise 'sarı' iller kategorisinde yer aldığını duyurdu.

    ''KUTLUYORUZ KONYA''

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

    Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

    Fahrettin Koca: Konya mavi , Muş sarı oldu #1

    MUŞ SARI OLDU

    “Aramızdaki tek Turuncu da Sarı oldu! Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkaran Muş’u kutluyor. Ve Türkiye’nin dört bir yanı!''

    Fahrettin Koca: Konya mavi , Muş sarı oldu #2

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