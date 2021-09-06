Fahrettin Koca: Konya 'mavi', Muş 'sarı' oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Konya'nın 'mavi', Muş'un ise 'sarı' olduüunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aşılama haritasında Konya'nın 'mavi', Muş'un ise 'sarı' iller kategorisinde yer aldığını duyurdu.

''KUTLUYORUZ KONYA''

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

MUŞ SARI OLDU