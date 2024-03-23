Fahrettin Koca Malatya Şehir Hastanesi'nin müjdesini verdi Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Fahrettin Koca, vatandaşlardan birinin Malatyalı olduğunu söylemesinin üzerine, "Malatyamıza bir şehir hastanesi planlıyoruz. Eğitim araştırmanın yanında birlikte olacak" dedi.

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ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor.

Esnafla sıkça bir araya gelen Bakan Koca, yoğun ilgi görüyor.

Bu ziyaretlerden biri de dün Bayrampaşa'da gerçekleşti.

Koca, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ali Fuat Başgil Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Halkla samimi sohbet

O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda, vatandaşlarla olan samimi diyalogları yer aldı. Bu sırada sohbet ettiği vatandaştan biri Malatyalı olduğunu söyledi.

"Malatyamızı seviyoruz"

Bunun üzerine Fahrettin Koca, bir şehir hastanesinin müjdesini yeniledi.

Koca, "Malatyamıza bir şehir hastanesi planlıyoruz. Eğitim araştırmanın yanında birlikte olacak inşallah, planlıyoruz. Malatyamızı seviyoruz. Rabbim bir daha benzer felaketleri yaşatmasın." dedi.

"Konu sağlık yatırımları"

Videoya ise şu notu ekledi:

"Bayrampaşa’da büyüğümüz bir hanımefendi ve esnafımızla sohbet ettik. Aramızda bir Malatyalı var. Söz sözü çok açmadan, konu sağlık yatırımları."