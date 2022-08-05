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    Fahrettin Koca: Malpraktis yasası, geçmişe doğru işletilemez

    Bakan Koca, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 16:44
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    Fahrettin Koca: Malpraktis yasası, geçmişe doğru işletilemez

    Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik, geçtiğimiz haziran ayında Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Yönetmelik kapsamında, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) nedeniyle sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin usul ve esasların çerçevesi çizildi.

    Malpraktis açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

    Bakan Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği Malpraktis yasası için de geçerli." dedi.

    "Haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz"

    Koca, söz konusu düzenlemenin, çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamadığı bilgisini paylaştı.

    Açıklamasının devamında Koca, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak." diye ekledi.

    Fahrettin Koca: Malpraktis yasası, geçmişe doğru işletilemez #1


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