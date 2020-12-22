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- Fahrettin Koca: Mutasyon beklenen bir durumdur
Fahrettin Koca: Mutasyon beklenen bir durumdur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının başladığından itibaren tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını belirtti.
- AA
- 22.12.2020 - 13:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"KISA SÜRE NETİCELENECEKTİR"
Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullandı.