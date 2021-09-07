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    Fahrettin Koca: Niğde ve Van artık mavi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaa Niğde ve Van'ın mavi olduğunu duyurdu.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 22:43
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    Fahrettin Koca: Niğde ve Van artık mavi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı aşılama haritasında Niğde ve Van'ın 'mavi' iller arasında yer aldığını bildirdi.

    ''İKİNCİ DOZ AŞI ORANIYLA ÖRNEK OLMALI''

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Niğde risk haritamızda artık mavi. İlk doz aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde’yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler! Doğu Anadolu’da mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van’da ilk doz aşı oranı yüzde 75’in üzerinde. Van’ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!” ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Koca: Niğde ve Van artık mavi #1

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