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Fahrettin Koca: Niğde ve Van artık mavi

Fahrettin Koca: Niğde ve Van artık mavi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaa Niğde ve Van'ın mavi olduğunu duyurdu.