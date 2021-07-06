Fahrettin Koca: Önümüzdeki günlerde 3 milyon doz aşı gelecek

Türkiye'ye 3 milyon doz daha BioNTech aşısı geleceğini duyuran Bakan Fahrettin Koca, 1 buçuk milyon dozun çarşamba, diğer 1 buçuk milyon dozunsa perşembe günü geleceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından aşıyla alakalı son gelişmeleri aktardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, salgının yalnızca toplumsal bağışıklıkla önüne geçilebileceğini hatırlattı.

Toplumsal bağışıklık için her ilin en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini belirten Bakan Koca, illerin tamamında harekete geçildiğini aktardı.

"3'ÜNCÜ DOZ AŞILAMA AÇILACAK"

Bakan Koca, 3'üncü doz aşılarla ilgili, "Bilim Kurulu toplantısında, 3'üncü doz aşılamada 50 yaş sınırını biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında, belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görevlerdeki kişilere de 3'üncü doz aşılamayı açmış olacağız." ifadelerini kullandı.





2 GÜNDE 3 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Sağlık Bakanı Koca, yurtdışından gelen aşı miktarının yeterli düzeyde olduğunu da hatırlatarak, "Çarşamba günü 1,5 milyon doz Sinovac, perşembe günü de 1,5 milyon doz BioNTech’in daha Türkiye’ye gelecek." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN AYAĞINA GİDEREK AŞI YAPIYOR OLMALIYIZ"

Bakan Koca, "Salgının, virüse karşı toplumsal bağışıklıkla son bulacağını artık hepimiz biliyoruz. Bunun için ise, her ilde en az yüzde 70 oranında aşılanma olması gerekiyor. O nedenle illerin tamamını harekete geçirdik. Mobil ekiplerle gerekirse vatandaşımızın ayağına giderek aşı yapıyor olmalıyız." açıklamasında bulundu.

43 MİLYON KİŞİNİN AŞI OLMASI GEREK

Aşılanması gereken kişi sayısını açıklayan Bakan Koca, "Kurban Bayramı öncesinde 18 yaş üzeri kişilerin en az yüzde 70'ine ulaşmak ve onları aşılamak istiyoruz. Bu da, 42-43 milyon kişinin aşı olması demek.” dedi.

Koca hatırlatma dozunun alt gruplara ineceğinin sinyalini verdi: