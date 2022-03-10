Fahrettin Koca: Sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var

Bakan koca: Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var.

Bakan koca: Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun.

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