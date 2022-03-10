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- Fahrettin Koca: Sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var
Fahrettin Koca: Sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var
Bakan koca: Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var.
- DHA
- 10.03.2022 - 11:24
Bakan koca: Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun.