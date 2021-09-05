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- Fahrettin Koca: Sakarya mavi il sayımızı 60'a çıkardı
Fahrettin Koca: Sakarya mavi il sayımızı 60'a çıkardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın "mavi" iller arasında yer aldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 23:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı aşılama haritasında Sakarya'nın da 'mavi' iller arasında yer aldığını bildirdi.
'MAVİ' OLAN İL SAYISI 60 OLDU
Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda:
''Sakarya, Mavi il sayımızı 60'a çıkardı!'' ifadesini kullandı.