Fahrettin Koca, Sezer Hatemi'nin vefat ettiğini duyurdu

AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda ihtisas dönemi hocalarından Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

Kendisine Allah'tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak.