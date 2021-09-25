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    Fahrettin Koca: Sırada 72 il var, yarışalım

    Fahrettin Koca: Sırada 72 il var, yarışalım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz aşılama haritasında Burdur'un da mavi kategoriye geçtiğini belirtirken, diğer 72 ile de çağrıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 00:36
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    Günlük korona verilerinin ardından illere göre haftalık verileri de açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama haritasında bir ilin daha mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son olarak Burdur'un mavi kategoriye geçtiğini duyurarak, diğer illeri 'yarışa' davet etti:

    "MAVİ İLLER, BURDUR İLE 9'A ÇIKTI"

    "Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. MAVİ İL sayımız bugün BURDUR’LA dokuza çıktı. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 72 il, yarışalım!"

    Fahrettin Koca: Sırada 72 il var, yarışalım #1

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    Fahrettin Koca: Sırada 72 il var, yarışalım #2

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