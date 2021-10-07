Fahrettin Koca: Şu an için 3'üncü doz aşıyı gerektiren bir durum yok

Fahrettin Koca: Şu an için 3'üncü doz aşıyı gerektiren bir durum yok

İki doz BioNTech aşısı yaptıran kişilere yönelik açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 3. doz aşının gerekli olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşılama ile ilgili açıklama yaptı.

2 doz mRNA aşısı olan vatandaşların ortalama 4 ay önce aşılandığını hatırlatan Bakan Fahrettin Koca, "Aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BIONTECH AŞILARINDA ÜÇÜNCÜ DOZA GEREK YOK"

Şu an için BioNTech aşılarında 3. doz aşıyı gerektiren bir durum olmadığını vurgulayan Bakan Koca, "İnaktif aşı olanların 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.

VAKA UYARISI

Açıklamasında vaka sayılarına da değinen Koca, "Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.