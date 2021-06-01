Fahrettin Koca: Tam normalleşmede hedef eylül ayı

Salgınla mücadelede önemli mesajlar veren Bakan Koca, "Eylülde normal hayata dönmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye, koronavirüs aşılama kampanyası çerçevesinde son olarak yurt genelinde 50 yaş ve üzerindekilerin aşılamasına başlarken, bu aşamanın ardından üçüncü basamağa geçilecek.

ÖNCE TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK

Koca, tam normalleşme konusuna değinirken, önce toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yeniden normal hayata dönülmesi konusunda aşı takvimini işaret eden Bakan Koca, olumsuz bir durum yaşanmaması halinde sonbaharda tam normalleşmenin uygulanacağını söyledi.

"SONBAHARDA NORMAL HAYATA DÖNECEĞİZ"

Koca, "Eylülde normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek." diye konuştu.