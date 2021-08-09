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    Fahrettin Koca: Türkiye, aşılamada normaline dönüyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama rakamlarının normale döndüğünü vurgulayarak "Aşı olma kararı da hızlandı." dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2021 - 19:36
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 19:56
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    Fahrettin Koca: Türkiye, aşılamada normaline dönüyor

    Koronavirüsle mücadele tedbirlerinin kaldırılmasınından ardından aşılama çalışmalarına hız verilmişti.

    Aşılanma oranlarının düşük olduğu illerde, son iki haftadır vaka sayıları yükselmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılar, netice verdi.

    "TÜRKİYE AŞILAMADA NORMALİNE DÖNÜYOR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı."

    Fahrettin Koca: Türkiye, aşılamada normaline dönüyor #1

    UYGULANAN TOPLAM DOZ MİKTARI 77 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 42 milyon 140 bin 662, 2. doz uygulanan aşı miktarı 29 milyon 637 bin 537, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 774 bin 462 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 77 milyon 552 bin 661.

    Fahrettin Koca: Türkiye, aşılamada normaline dönüyor #2

    Fahrettin Koca: Türkiye, aşılamada normaline dönüyor #3

     


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