Fahrettin Koca vaka sayılarının arttığı 5 ilin müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

"KISITLAMALARI BİR DAHA GELMEMEK ÜZERE KALDIRABİLECEK OLAN BİZLERİZ"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.