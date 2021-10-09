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    Fahrettin Koca, vakaların en çok arttığı 10 ili açıkladı

    Fahrettin Koca, vakaların en çok arttığı 10 ili açıkladı

    25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca Bursa, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun'u uyardı.
    • AA
    • 09.10.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 17:09
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    Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadele aralıksız devam ediyor.

    Aşılama çalışmaları devam ederken bir yandan da vakalara yönelik uyarılar yapılıyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

    10 İL AÇIKLANDI

    Vaka sayısı en çok artan 10 il arasında Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun yer aldı.

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    "ŞİMDİ DAHA DİKKATLİ OLMALISINIZ"

    Koca'nın açıklamalarında, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerine yer verildi.

    Fahrettin Koca, vakaların en çok arttığı 10 ili açıkladı #2

    Fahrettin Koca, vakaların en çok arttığı 10 ili açıkladı #3

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