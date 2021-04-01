Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıyla ilgili "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katıldı.

Bakan Koca, brifingde, Kovid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

"1 MİLYON 100 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINI, 45 GÜNDE AŞILADIK"

Burada yaptığı konuşmasında Bakan Koca, şunları söyledi:

"Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık. Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.

"YERLİ AŞIYI, AĞUSTOS - EYLÜL GİBİ BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum."

Fahrettin Koca yerli aşı için tarih verdi VİDEO

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