Fahrettin Koca, 100 binlik vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, güncel tabloyu değerlendirerek vaka sayılarındaki düşme eğiliminin devam ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Mayıs - 4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayısı, İstanbul'da 100 binde 89'dan 63'e düştü.

Ankara'da 99,50 olurken, İzmir'de de 41,23 oldu.

EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL: GÜMÜŞHANE

Güncel verilere göre;

Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yı takip eden iller ise Bilecik, Bayburt, Kocaeli, Kırklareli.

"DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR, BU GÜCE GÜVENİN"

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.