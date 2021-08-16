Fahrettin Koca'da kritik açıklama! Kimler 4. doz aşı olabilir?

Dördüncü doz aşı hakkının vatandaşlara tanımlanmasının ardından, Bakan Koca konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bunun akabinde, "Kimler 4. doz aşı olabilir?" sorusu gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama ile ilgili alınan yeni kararlar duyuruldu.

Bu kapsamda vatandaşlara 4. doz aşı hakkı tanındı ancak kimlerin olabileceği konusunda bazı soru işaretleri vardı.

Bu soru işaretlerine ilişkin ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından, "Kimler 4. doz aşı olabilir? 4. doz aşı gerekli mi?" sorusu gündeme taşındı.

Peki, Kimler 4. doz aşı olabilir? 4. doz aşı gerekli mi?

KİMLER 4. DOZ AŞI OLABİLİR?

Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

Durumun sadece 2 doz BioNTech aşısını tamamlayıp yurt dışına çıkmak isteyenleri kapsadığına dikkat çeken Bakan Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi;

"Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.

Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur."