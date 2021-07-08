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- Fahrettin Koca'dan 10 günlük rapor: 8 milyon dozu aşkın aşı yapıldı
Fahrettin Koca'dan 10 günlük rapor: 8 milyon dozu aşkın aşı yapıldı
Bakan Fahrettin Koca, son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyon dozu geçtiğini açıkladı.
- AA
- 08.07.2021 - 11:48
- Güncelleme : 08.07.2021 - 12:04
Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Salgının seyri, aşılanan vatandaşların sayıları arttıkça değişiyor.
Sağlık Bakanlığı, çeşitli yollardan toplumsal bağışıklık kazanma yolunun önemli bir adımI olan aşı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
8 MİLYON DOZU GEÇTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile son 10 güne ilişkin aşılanma sayısı hakkında bilgi verdi.
Koca, yapılan aşı sayısının son 10 günde 8 milyon dozu geçtiğini duyurdu.