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    Fahrettin Koca'dan 10 günlük rapor: 8 milyon dozu aşkın aşı yapıldı

    Bakan Fahrettin Koca, son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyon dozu geçtiğini açıkladı.
    • AA
    • 08.07.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 12:04
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    Fahrettin Koca'dan 10 günlük rapor: 8 milyon dozu aşkın aşı yapıldı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Salgının seyri, aşılanan vatandaşların sayıları arttıkça değişiyor.

    Sağlık Bakanlığı, çeşitli yollardan toplumsal bağışıklık kazanma yolunun önemli bir adımI olan aşı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

    8 MİLYON DOZU GEÇTİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile son 10 güne ilişkin aşılanma sayısı hakkında bilgi verdi.

    Koca, yapılan aşı sayısının son 10 günde 8 milyon dozu geçtiğini duyurdu.

    Fahrettin Koca dan 10 günlük rapor: 8 milyon dozu aşkın aşı yapıldı #1

    Fahrettin Koca dan 10 günlük rapor: 8 milyon dozu aşkın aşı yapıldı #2

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