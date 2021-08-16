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    Fahrettin Koca'dan 4'üncü doz açıklaması

    Bakan Koca, dördüncü doz uygulamasının, iki doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu belirtti.
    • AA
    • 16.08.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 14:01
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    Fahrettin Koca'dan 4'üncü doz açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini hatırlattı.

    Bakan Koca, ilgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapıldığını belirtti.

    "EK DOZU GEREKTİREN BİR DURUM YOK"

    Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği bulunmadığını vurgulayan Koca, "Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca dan 4 üncü doz açıklaması #1

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