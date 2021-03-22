Fahrettin Koca'dan Acil Tıp Teknisyenleri Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı.

Sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınlayan Bakan Koca, acil tıp tekniker ve teknisyenleri hakkında "Sağlık hizmetlerimizin birer kahramanısınız" dedi.

"GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN, TÜRKİYE SİZİ SEVİYOR"

Bakan Koca mesajında "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerimiz… Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor." ifadelerini kullandı.