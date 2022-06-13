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    Fahrettin Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle 8 kişinin hastaneye nakledildiğini ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
    • 13.06.2022 - 21:21
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    Fahrettin Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da yaşanılan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Başkentimiz halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz"

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7-13 Haziran arasında Ankara'da meydana gelen su taşkın ve baskınları sırasında 4 kişinin hayatını olay yerinde kaybettiğini belirterek, "Kendilerine Allah'tan rahmet; ailelerine, başkentimiz halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

    "8 afetzedenin genel sağlık durumu iyi"

    Afetten etkilenen bölgelere, 112 Acil ambulans ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

    "Afetzedelerden 8'i hastaneye nakledilmiş olup, genel sağlık durumları iyidir. 4 kişi ise herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Başta yaralılar olmak üzere afetten doğrudan etkilenenlere, tüm Ankara halkına, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Afete karşı iş birliği içinde çalıştığımız kurumların yöneticilerine teşekkür ediyorum."

    Fahrettin Koca dan Ankara daki sele ilişkin açıklama #1

    Fahrettin Koca dan Ankara daki sele ilişkin açıklama #2

    Fahrettin Koca dan Ankara daki sele ilişkin açıklama #3



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