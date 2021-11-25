Fahrettin Koca'dan aşı ARGE üretim merkeziyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum." diyen Koca, Aşı Arge Üretim Merkezi'yle ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi:

"AŞI ARGE ÜRETİM MERKEZİMİZİN İHALESİNİ YAPACAĞIZ"

"Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız.

Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum.

"İLACI 3-4 HAFTA İÇİNDE VATANDAŞLA BULUŞTURACAĞIZ"

700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız.

"MÜLAKATSIZ 30 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN ALIM SÜRECİ BAŞLIYOR"

Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak."

