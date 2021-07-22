Fahrettin Koca'dan aşı olun çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık." diyerek aşılarının ertelenmemesi gerektiğine vurguda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan vaka sayılarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında aşılamanın önemine vurguda bulundu.

Yüzde 63'ün en az 1 doz aşılandığını duyuran Bakan Koca, aşıların ertelenmemesi konusunda uyarıda bulunarak aşı olun çağrısında bulundu:

"ZAYIF NOKTAMIZ BAZILARIMIZIN AŞIYI ERTELEMESİDİR"

"Yüzde 63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

"YARIN MUHTELEMELEN DAHA YÜKSEK BİR SAYIYLA KARŞILACAĞIZ"

Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."