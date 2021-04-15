Fahrettin Koca'dan aşı randevularıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle koronavirüs aşılamalarında azalma yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Aşı orucu bozmaz" açıklamasına rağmen bazı vatandaşlar, aşılarını iftardan sonra yaptırıyor ya da hiç yaptırmıyor.

"ÇOK AZ BİR BÖLÜMÜNE RANDEVU ALINDI"

"Son iki günde açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sözlerini şöyle sürdürdü:

"EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ AŞI, SIRANIZ GELMİŞSE VAKİT GEÇİRMEDEN OLUN"

"Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun"