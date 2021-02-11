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    Fahrettin Koca'dan aşı sıralamasına ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerindeki vatandaşların 60 yaş üzeri olan eşlerinin de yarın itibariyle aşı olabileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 19:35
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 19:44
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    Fahrettin Koca'dan aşı sıralamasına ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden aşı uygulamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

    Baka Fahrettin Koca, yarın sabah itibariyle 65 yaş üzeri vatandaşların aşılamasının başlayacağını belirtti.

    "60 YAŞ ÜZERİ EŞLER DE AŞILANABİLECEK"

    Aşı olan vatandaşların 60 yaş üzeri eşlerinin de aşı yaptırabileceğini duyuran Bakan Koca, Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

    Paylaşımda randevu alımı ile ilgili bir fotoğrafa da yer verildi.

    Fahrettin Koca dan aşı sıralamasına ilişkin açıklama #1

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