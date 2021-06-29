Fahrettin Koca'dan aşılamalarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı" dedi.

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadelede sağlık altyapısının sağlamlığı ve sağlıkçıların azmi ile aşılanma süreci hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamalarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"HER 4 KİŞİDEN BİRİNİN AŞISI TAMAMLANDI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı." diyen Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSUMUZUN YÜZDE 25'İ ARTIK AŞILI"

"Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım."