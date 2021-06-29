Euro
10.3939
0.23%
Dolar
8.7313
0.55%
Altın
492.47
-0.89%
Borsa
1.369
-0.35%
Bitcoin
314.777
5.31%
EXEN Coin
31.42
3.38%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Fahrettin Koca'dan aşılamalarla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı" dedi.
    • AA
    • 29.06.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca'dan aşılamalarla ilgili açıklama

    Türkiye'de koronavirüse karşı mücadelede sağlık altyapısının sağlamlığı ve sağlıkçıların azmi ile aşılanma süreci hız kesmeden devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamalarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

    "HER 4 KİŞİDEN BİRİNİN AŞISI TAMAMLANDI"

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı." diyen Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

    "18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSUMUZUN YÜZDE 25'İ ARTIK AŞILI"

    "Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım."

    Fahrettin Koca dan aşılamalarla ilgili açıklama #1

    Fahrettin Koca dan aşılamalarla ilgili açıklama #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir