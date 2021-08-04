Fahrettin Koca'dan Biontech aşılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz." dedi.

Bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama geldi.

13 MİLYON DOZ PAZARTESİ'YE KADAR TAMAMLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşılarının sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada 13 milyon dozun Pazartesi gününe kadar teslim alacağımızı, cuma günü normal hıza dönüleceğini söyledi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TEKRAR MERHABA. Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız.

"AŞI OLMAYI ERTELEYENLERİMİZ VAR"

Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez."