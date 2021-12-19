Fahrettin Koca'dan Didim'de doktora yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Didim ilçesinde doktora kafa atan saldırgan hakkında "Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı." dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polisler tarafından alkol kontrolüne getirilen sürücü Tahir D., Didim Devlet Hastanesi'nde görevli olan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Aldığı darbeyle kaşı yarılan doktora 5 dikiş atılırken, doktora saldıran şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız"

Aydın'da doktora saldırı anı VİDEO ARŞİV

