Fahrettin Koca'dan 'diyabet sensörü' açıklaması: Hepsine vermek istiyoruz

AA

Sağlık alanında önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Bakan Koca; Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ile Şakir Nuhoğlu Camisi'nde öğle namazını kıldı.

Vatandaşlarla görüştü

Daha sonra merkez Artuklu ilçesindeki Ravza Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Koca, vatandaşlarla görüştü.

Diyabet sensörü soruldu

Bu sırada Bakan Koca ile görüşen bir kişi, oğlu için diyabet sensörü talebinde bulundu.

"Tip 1 diyabetlilerin hepsine vermek istiyoruz"

Bunun üzerine Koca, şunları söyledi:

Bizim yapmak istediğimiz bu sensörü yerlileştirmek. Yerlileştirmeyle ilgili önemli bir mesafe alındı. Açıklamadım, burada ilk kez söylüyorum, ilk aşaması da tamamlandı. Pilot üretime geçilmek üzere klinik çalışma safhasına gelindi. Çok uzamayacak. Bütün çocuklarımıza, özellikle insülin kullanan tip 1 diyabetlilerin hepsine vermek istiyoruz ama yerli olanları.