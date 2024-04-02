Fahrettin Koca'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

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Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü...

Bugüne özel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilgilendirme yaptı.

Paylaşımına, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" başlığıyla başlayan Koca, şu ifadeleri kullandı;

"Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yaşamda ihtiyaç duydukları alanı açmak ortak bir ödev"

Otizm spektrum bozukluğu; sosyal iletişim ve etkileşimde belirgin ve sürekli yetersizliklerin klinik açıdan var olduğu, sınırlı ilgi alanı ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize olan, günlük yaşam becerilerinde sınırlılıklara yol açan yaygın nöro-gelişimsel bir bozukluktur.



Ülke geneline yaygınlaşmakta olan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezlerinde (ÇÖZGEM) multidisipliner anlayış ve ekiplerle otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle ailelerinin yanında ve hizmetindeyiz. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yaşamda ihtiyaç duydukları alanı açmak ortak bir ödev. İnsanı sosyal yaşama sevgi ve benimsenme dahil eder.