AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinden uzak durmanın önemine dikkati çekti.

"Tütün ürünlerinden vazgeçmek, hayatı seçmek demektir"

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin tütün ürünlerini kullandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

Tütün içinde 4 binin üzerinde kimyasal madde ve toksin bulunur. Bu, düşünülenin ötesinde bir tehlikedir. Tütün kullanımı, başta solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler olmak üzere birçok hastalık için risk faktörüdür. Hamile ve emziren annelerin tütün kullanması çocuklarda önemli sağlık sorunlarına neden olur.



Elektronik sigaraların ortaya çıkması ise ayrı ve yanıltıcılığından ötürü önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu ürünler zararı azaltılmış ya da sigara bırakmaya yardımcı olan araçlar değillerdir. Özellikle gençlerimizi bilinçli olmaya davet ediyoruz. Tütün ürünlerinden vazgeçmek hayatı seçmek demektir.