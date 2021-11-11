Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslar ile bu yıl yurt içinde 3 bin 629, yurt dışına 1, yurt dışından Türkiye'ye 148 hasta taşındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans filosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşım açıklama yaptı.

"HAVA AMBULANS FİLOSU SANİYELER İÇİN UÇAR"

Bakan Koca, ilk paylaşımında 'Hava ambulans filosu saniyeler için uçar' notuyla uçak ve helikopterlerle hasta taşınırken çekilen fotoğrafları paylaştı.

"HELİKOPTE AMBULANSLARIMIZ SADECE BU YIL 3 BİN 629 HASTA TAŞIDI"

Koca ikinci paylaşımında ise "Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'dan hava ambulans filosu paylaşımı VİDEO





